Zwei Teams noch ohne Niederlage: Das sagt die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein vor dem Meisterfinale

Sowohl Spitzenreiter TSV Neuhengstett als auch Verfolger Spvgg Bad Teinach-Zavelstein haben noch kein Spiel verloren. Einer von beiden wird an diesem Samstag Meister.
„Am Ende war es dieses eine Spiel, bei dem wir keinen so guten Tag hatten“, spielt Spielbetriebsleiter Roland Kaiser auf das 3:3 seiner Spvgg Bad Teinach-Zavelstein gegen den Türkischen SV Calw an. Denn während in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga B selbst die beiden direkten Duellen gegen den Spitzenreiter TSV Neuhengstett unentschieden endete, patzte TZ ausgerechnet gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Ansonsten wurden alle Spiele gewonnen.