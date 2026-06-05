Zwei Teams noch ohne Niederlage: Das sagt die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein vor dem Meisterfinale

Sowohl Spitzenreiter TSV Neuhengstett als auch Verfolger Spvgg Bad Teinach-Zavelstein haben noch kein Spiel verloren. Einer von beiden wird an diesem Samstag Meister.

„Am Ende war es dieses eine Spiel, bei dem wir keinen so guten Tag hatten“, spielt Spielbetriebsleiter Roland Kaiser auf das 3:3 seiner Spvgg Bad Teinach-Zavelstein gegen den Türkischen SV Calw an. Denn während in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga B selbst die beiden direkten Duellen gegen den Spitzenreiter TSV Neuhengstett unentschieden endete, patzte TZ ausgerechnet gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Ansonsten wurden alle Spiele gewonnen.

An diesem Samstag (15.30 Uhr) geht der letzte Spieltag über die Bühne. Der TSV Neuhengstett muss nach Stammheim zu Zrinksi Calw, die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein zum Tabellendritten SV Sulz am Eck. Aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz würde den Neuhengstettern vermutlich schon ein Unentschieden für den Meisterwimpel reichen.

TZ ist „ganz entspannt“

„Wir haben es nicht in der Hand“, weiß auch Kaiser, macht aber deutlich: „Wir werden unsere Hausaufgaben machen. Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Spiel in Sulz machen.“ Dass seine Mannschaft auf der Zielgeraden mit dem Tabellendritten den schwereren Gegner vor der Brust hat als der TSV Neuhengstett, sieht Kaiser nicht als Nachteil: „Der Druck liegt eher beim TSV Neuhengstett. Wir sind ganz entspannt. Wir müssen ja so oder so gewinnen.“

Szenario vorausgesagt

Gut möglich, dass in der Staffel 2 das Szenario eintritt, dass Meister und Vizemeister ohne eine einzige Niederlage durchs Ziel gehen. Bereits zu Saisonbeginn hatte Kaiser dies prognostiziert und das Ungleichgewicht in der Liga kritisiert. Letztendlich könnten jedoch beide Vereine in die Kreisliga A aufsteigen – über die Relegation. Vor dem Saisonfinale räumt Kaiser ein: „Natürlich haben wir das im Hinterkopf.“