Zwei Tatverdächtige geschnappt: Jugendlicher wird in Freudenstadt ausgeraubt

Am Mittwochabend ist ein Jugendlicher in der Nähe des Stadtbahnhofs von drei Tatverdächtigen festgehalten und ausgeraubt worden. Die Polizei fasste im Zuge der Fahndung zwei mutmaßliche Verdächtige.









Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der spätere Geschädigte gegen 21.15 Uhr am Stadtbahnhof, im Bereich einer Bushaltestelle von einem 14-jährigen Tatverdächtigen angesprochen. Im Anschluss liefen beide nebst zwei hinzukommender Personen in Richtung einer kleinen Gasse, welche in der Nähe eines angrenzenden Lebensmittelgeschäfts der Ringstraße liegt.