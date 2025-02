Zwei Tage Party in der Festhalle: Münchweierer Gelruewe-Ritter begeistern vor randvollem Haus

50 Feuerwehrkräfte vor Ort Rauchentwicklung sorgt in Kappel für Großeinsatz

Schreck am Freitagabend in Kappel: 50 Feuerwehrkräfte rückten wegen einer Rauchentwicklung in der Industriestraße an. Einen Brand gab es nicht, nur ein Problem im Umgang mit einem Holzofen.