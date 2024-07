1 Auf mehreren Kochstellen wurden leckere Heidelbeerpfannkuchen zubereitet. Foto: Heinz Ziegelbauer

„Ein Tag Heidelbeerfest reicht uns nicht, morgen geht es weiter“: An zwei Tagen lockten mehr als 30 Stände und ein buntes Programm nach Enzklösterle.









Größer als jemals zuvor war das Heidelbeerfest mit Heidelbeermarkt am Samstag und Sonntag in Enzklösterle – mit zahlreichen leckeren kulinarischen Angeboten in der Festhalle und auf dem Vorplatz sowie mit einer breiten Angebotspalette der unterschiedlichsten Arten an mehr als 30 Ständen beidseits des Hauptweges im Kurpark.