Zwei Tage lang Kunst und Akrobatik: Das gab’s beim Ettenheimer „Kukuk“-Festival zu sehen

Das zwölfte „Kukuk"-Festival verwandelte die Innenstadt zur Comedy- und Akrobatikbühne.







In der Rohanstadt war in den vergangenen Tagen einiges los: Das zweitägige Straßen-Kulturfestival „Kukuk“ lockte wieder zahlreiche Familien an und bot ein abwechslungsreiches Programm aus Artistik, Akrobatik, Zauberei, Tanz und Komik. Neun hochkarätige Künstler sowie Künstler-Gruppen zeigten auf verschiedenen Plätzen in der Stadt ein 20-minütiges Programm, präsentiert von Stefan Zimmermann-Ehmer und seiner Frau Tina Ehmer. Sie hatten das Festival in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Unternehmen Ettenheim zum zwölften Mal organisiert und waren glücklich über die Zusage von internationalen Künstlern und Caterern, die für Essen und Trinken gesorgt hatten.