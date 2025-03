Wer braucht schon Johann Lafer ? Beim „Angrillen“ 2024 – in Albstadt eine Premiere – hatte sich die die Citymanagement Albstadt GmbH noch an die Radio-Übertragung mit dem Sternekoch angehängt. Diesmal machen die Albstädter alles selbst – viel größer.

Der liebe Gott mag in Frankreich schlemmen – die Albstädter und ihre Gäste genießen die ganze Bandbreite der internationalen Grill-Küche beim Angrillen, das die Citymanagement Albstadt GmbH diesmal in Eigenregie und zwei Tage lang organisiert.

Die Bezeichnung „Großereignis“ ist dabei mehr als angebracht, denn am Samstag, 5. April, verwandelt sich die Ebinger Innenstadt in eine Festmeile: In der Unteren Vorstadt, im Schweinweiher und am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr ein Kinderflohmarkt aufgebaut, für den sich Verkäufer anmelden können unter der E-Mail-Adresse www.kinderflohmarkt-albstadt.de. Der Erlös der Standgebühr – zehn Euro pro Biertisch – geht an die „Lesepaten“, die damit Bücher und Spielmaterial anschaffen wollen. Das gastronomische Angebot auf dem Flohmarkt wird mit Crêpes und Co. ebenfalls kindgerecht sein.

Lesen Sie auch

Internationales Grillangebot

Im Kirchengraben dürfen sich die Besucher am Samstag und am Sonntag, 6. April, durch ein internationales Grillangebot schlemmen: griechisch, persisch, vietnamesisch, indisch, türkisch und schwäbisch grillen die bereits angemeldeten Anbieter – weitere sind willkommen.

Auf Kinder und Jugendliche warten Sport und Spiel

Ein Kinder- und Sportprogramm auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz flankiert am Sonntag die internationale Grillmeile und den verkaufsoffenen Sonntag in der ganzen Innenstadt: Beim Dosenwerfen geht der Erlös ebenfalls an die Lesepaten – und jeder Treffer zählt. Beim Street-Soccer dürfen die Kinder und Jugendlichen ihr fußballerisches Können zeigen, ein Kinderkarussell dreht sich und auf Naschkatzen warten leckere Köstlichkeiten, versprechen Citymanager Ulrich Daum und sein Team.

Der Chefkoch hat sich etwas Leckeres ausgedacht

Die Rezepte für das Angrillen in der Oberen Vorstadt hat diesmal ein Spitzenkoch aus Albstadt zusammengestellt: Stefan Schuler, Chefkoch im Hotel Linde, und sein Chef Manuel Taut haben beim Kreieren der Rezepte auf regionale und saisonale Zutaten geachtet und erklären außerdem, wie die Zubereitung am besten funktioniert. Vier Gänge und die passenden Wein-Empfehlungen stehen auf dem Schlemmer-Plan, und die passenden Weine gibt es außerdem am Stand des Hotels Linde.

50 Plätze werden verlost – und jede Menge Zutaten

Die 50 Grillplätze werden mit Bierbänken ausgestattet und verlost. Die Gewinner der ersten zehn Plätze erhalten die kompletten Zutaten für zwei Personen sowie eine Grillgarnitur, ein Säckchen Holzkohle und ein Fass Bier. Dem oder der Erstplatzierten stellt die Firma Eppler einen Weber-Grill für den Grilltag, der um 11 Uhr beginnt. Die Plätze elf bis 25 erhalten den Grillplatz, Bier, Holzkohle und einen Zehn-Euro-Gutschein der Albmetzgerei Steinhart, die Plätze 26 bis 50 den Platz, die Holzkohle und das Bier. Moderator ist Albschreiber Wolfgang Heyer. Er wird via Lautsprecher im Zusammenspiel mit Schuler und Taut auch die Rezepte durchgeben, und natürlich erklingt auch Musik über den Äther.

Nur essen ist auch möglich

Dass 50 Grillplätze verlost werden, sei dem Platzangebot geschuldet, betont Daum – und nicht dem Ziel, „das elitär zu gestalten – freies Grillen ist natürlich auch möglich, und wer nur essen will, findet im Kirchengraben ein riesiges Angebot und beim Grillstand des Hotels Linde Probierschälchen“.

Die Zutatenliste wird in der Woche vor dem Großereignis veröffentlicht, und sie enthält auch Informationen zu den benötigten Utensilien.

Porsche-Show am verkaufsoffenen Sonntag

In der Marktstraße ist am verkaufsoffenen Sonntag, der von 13 bis 18 Uhr dauert, derweil eine Ausstellung des Porsche-Classic-Clubs zu sehen, der für 9,11 Euro auch Rundfahrten anbietet – passend zum Carrera 911.

Verlost werden die Grillplätze unter allen, die sich anmelden unter https://angrillen.fun/

Lesepatinnen

16 Lesepatinnen

um Ursula Baumgärtner sind aktuell an allen Albstädter Schulen aktiv, um Kindern vorzulesen und mit ihnen das Lesen zu üben – die Schlüsselqualifikation für den gesamten weiteren Bildungsweg, wie die pensionierte Buchhändlerin betont. Alle Lesepaten – 14 Frauen und zwei Männer – arbeiten ehrenamtlich. Das Projekt wird vom Rotary-Club Ebingen-Zollernalb unterstützt.

In großen Klassen

mit bis zu 30 Schülern sei es den Lehrerinnen unmöglich, sich um jedes Kind so intensiv zu kümmern, wie es zuweilen nötig sei, so Baumgärtner. Deshalb sei die Unterstützung der Lesepatinnen wichtig, um jene Kinder, denen das Lesen und damit auch das Verstehen von Textaufgaben in Mathematik sowie des gesamten Lernstoffs besonders schwer fällt, auf den Stand der restlichen Klasse zu bringen, so dass sie nicht abgehängt würden. Ursula Baumgärtner weiß, dass es manchen Eltern einfach nicht möglich sei, mit ihren Kindern das Lesen zuhause zu üben: „Manche haben zwei Jobs, um über die Runden zu kommen – sie können diese intensive Betreuung dann nicht leisten.“