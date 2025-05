Mit einem großen Fest haben die Oberdigisheimer ihre sanierte Turn- und Festhalle gefeiert.

Dessen erster Höhepunkt war die Sause mit der Party-Band „Almrocker“ am Samstag: Vom ersten Ton an war Stimmung in der Bärahalle. Die sieben Jungs und Mädels servierten Volksrock, Schlager-Hits und das Beste aus den 1980er- und 90er-Jahren, währen das Publikum textsicher und mit viel Spaß sang und tanzte. Der Funke sprang sofort über. Ob „nur“ eine Schunkelrunde oder „Bob-Fahren“ – alle machten mit. Mit Hits von den Backstreet Boys und Westlife, Helene Fischer und Udo Jürgens war die Stimmung bis in die frühen Morgenstunden unvergesslich, was auch der perfekten Licht- und Tontechnik geschuldet war.

Lesen Sie auch

Die „Almrocker“ räumten am Samstag ab. Foto: Dürrschnabel

Der Party-Abend war freilich nur die Vorspeise: Der Sonntag begann mit einem gut besuchten Gottesdienst, in dem Pfarrer Philipp Haas die Halle segnete und den der Posaunenchor Tieringen-Oberdigisheim unter der Leitung von Beate Märklin sowie der neugegründete Bära-Chor Oberdigisheim um Dirigentin Mariella Kraus mitgestaltete.

Der Auftritt des Bära-Chors war ein Highlight. Foto: Dürrschnabel

Auch Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft und Ortsvorsteher Alexander Marquart zählten zu den Gästen. Schroft ließ es sich natürlich nicht nehmen, die sanierte Halle offiziell für eröffnet zu erklären, und freute sich über die gelungene Sanierung: „Ob Fußball, Turnen, Tanzen oder andere Sportarten – die moderne Ausstattung und das freundliche Ambiente bieten jetzt optimale Bedingungen für alle Altersgruppen“, betonte er, und auch für Veranstaltungen aller Art sei die Bärahalle bestens geeignet. Sein Dank galt vor allem dem ehemaligen Ortsvorsteher Achim Mayer, der das Projekt über weite Strecken begleitet hatte, sowie dessen Nachfolger Alexander Marquart und allen beteiligten Unternehmen, Vereine und Organisationen. Rund 600 000 Euro wurden und werden noch ausgegeben – eine Investition nicht „nur“ in ein Gebäude, sondern in die Gemeinschaft, so Schroft.

Von oben sieht die Bärahalle aus wie früher – die Sanierung steckt drin. Foto: Dürrschnabel

Alexander Marquart freute sich über die große Besucherresonanz. Der Musikverein aus Steinhofen spielte über die Mittagszeit und verbreitete beste Laune, ehe der neu gegründete Bära-Chor die Bühne übernahm. Ihr Lohn war viel Applaus für zwei gelungene Auftritte.

Drollig: der Auftritt der Kindergartenkinder Foto: Dürrschnabel

Außerdem sorgten die Kinder vom Kindergarten Oberdigisheim für beste Unterhaltung: „Putzfrau“ Elfriede erzählte Geschichten über sie und verriet, dass sie dann doch öfter mal Unordnung beseitigen müsse. Doch die Kinder entlohnten sie immer wieder mit ihrer Freude. Sie zeigten Tänze, die beim dankbaren Publikum hervorragend ankamen. Auch der TSV Oberdigisheim mit seinen „Fit-Kids“ gratulierte mit Tanzaufführungen zu einer gelungenen Hallensanierung und erntete ebenfalls tosenden Applaus, ehe der Bära-Chor noch einmal für sang.

Beim Dosenwerfen war Zielgenauigkeit gefragt. Foto: Dürrschnabel

Im Schulhof war ebenfalls sehr viel geboten: eine Hüpfburg für die Kinder, ein Elektro-Fuhrpark für die Jüngsten, eine Wurfbude und vieles mehr. So verging die Zeit bei strahlendem Sonnenschein und herrlichstem Wetter wie im Flug. Dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam: selbstredend. Alles in Allem waren die Organisatoren mehr als zufrieden.