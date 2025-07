Zwei Stationen in Ettenheim: So verlief die Artenschutz-Tour mit Regierungspräsident Carsten Gabbert

1 Regierungspräsident Carsten Gabbert (Mitte, weißes Hemd) erkundigte sich mit weitere Vertretern des Regierungspräsidiums nach den Arten im Naturschutzgebiet „Saure Matten“. Foto: Stahl In Ettenheim sind viele bedrohte Tierarten wie Fledermäuse oder Schmetterlinge zuhause. Regierungspräsident Carsten Gabbert hat ihnen einen Besuch abgestattet.







Der erste Abschnitt der Tour war nicht leicht zu finden: Die große Wochenstube verbirgt sich hinter Hecken und liegt abseits der Straße bei der ehemaligen Holzindustrie Stoelcker. Die Wochenstube in Ettenheim biete rund 420 Mausohren ein Zuhause, und zwar im Keller einer ehemaligen Stuhlfabrik. „Artenschutz ist der Schutz unserer Lebensgrundlagen“, erklärte Regierungspräsident Carsten Gabbert an der ersten Station der Tour. Das Schwinden der Artenvielfalt fange nicht erst in Afrika an, sondern passiere auch schleichend vor unserer Haustür. Leider sei Artenschutz vor allem in Bezug auf Bauvorhaben negativ konnotiert. „Wir brauchen die Akzeptanz für unsere Themen in der Bevölkerung, sonst haben wir verloren“, war sich der Regierungspräsident sicher.