Zwei Standard-Gegentore: SC Freiburg ist gegen RB Leipzig offensiv zu harmlos

Während die Defensive des SC Freiburg gegen Leipzig in ungewohnter Konstellation lange Zeit gut stand, ging nach vorne über die gesamte Spieldauer über fast gar nichts.
16 Spiele in der Bundesliga, sechs in der Europa League und drei im DFB-Pokal hatte Matthias Ginter in dieser Saison über die volle Distanz absolviert. Dann kam die Auswärtspartie des SC Freiburg in Leipzig – und mit ihr die große Überraschung beim Blick auf die Startaufstellung. Denn Ginter fehlte gänzlich im Kader, ein Infekt bremste den Freiburger Abwehrboss kurzfristig aus.