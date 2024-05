Bei einem Unfall samt Folgeunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen sind am Sonntagnachmittag auf der Landstraße 348 zwischen Wart und Neubulach zwei Personen schwer verletzt worden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein Fahrzeug der Feuerwehr kurz nach 17 Uhr zu einem Einsatz unterwegs. Mit Blaulicht und Martinshorn bogen die Rettungskräfte von Wildberg kommend nach rechts in die Landesstraße 348 Richtung Neubulach ab.

Ein aus Altensteig-Wart kommender, bislang unbekannter Autofahrer erkannte das Feuerwehrfahrzeug und bremste bis zum Stillstand ab. Ihm folgte eine 48-jährige Motorradfahrerin, die die Verkehrssituation ebenfalls erkannte und anhielt. Eine 58-jährige Harley-Fahrerin reagierte zu spät. Sie lenkte am stehenden Motorrad der 48-Jährigen links vorbei und streifte hierbei mit dem Bein das Heck.

Die 58-jährige Harley-Fahrerin setzte ihre Fahrt auf dem Gegenfahrstreifen zunächst ungebremst in Richtung Neubulach fort. Dabei überholte sie links den stehenden, bislang unbekannten Wagen sowie das Feuerwehrfahrzeug, das zum Einsatz Richtung Neubulach unterwegs war.

Rettungshubschrauber angefordert

Nach einer weiteren Fahrstrecke lenkte die Harley-Fahrerin in einen Parkplatz. Dort stürzte sie mutmaßlich aufgrund der erlittenen Beinverletzung. Durch den Unfall wurde die 58-Jährige laut bisherigen Informationen schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Motorrädern beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 6.500 Euro.

Kurze Zeit später fuhr ein anderes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Wildberg nach Einsatzende von Neubulach kommend die Landesstraße 348 in Fahrtrichtung Wart. Als der Fahrer die Unfallstelle am Parkplatz mit der schwer verletzten 58-jährigen Motorradfahrerin erreichte, setzte er offenbar den Blinker nach rechts, schaltete das Blaulicht ein, fuhr an den Fahrbahnrand und bremste zur Absicherung der Unfallstelle beziehungsweise zur Hilfeleistung das Einsatzfahrzeug bis zum Stillstand ab.

Seat prallt gegen Feuerwehrauto

Ein herannahender 36-Jähriger erkannte dies zu spät und prallte mit seinem Seat in das Heck des Feuerwehrfahrzeugs. Das Auto wurde nach links abgewiesen und kam erheblich beschädigt im Wald zum Stehen.

Durch den Unfall wurde der 23-jährige Beifahrer im Seat laut bisherigen Informationen schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 25.000 Euro.

Die Landstraße war im Bereich der beiden Unfallstellen bis etwa 19.30 Uhr komplett gesperrt.

Die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, allen voran den bislang unbekannten unfallbeteiligten Autofahrer des ersten Verkehrsunfalls, darum, sich unter der Rufnummer 07441- 5360 zu melden.