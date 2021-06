Ermittlungen in Albstadt Mutmaßlicher Vergewaltiger sitzt in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen ermitteln gegen einen 21 Jahre alten Mann, der in der Nacht zum Samstag in einem Stadtteil von Albstadt eine 18-jährige Bekannte vergewaltigt haben soll. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.