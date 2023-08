Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der L415 zwischen Rosenfeld und Geislingen sind zwei Autofahrer nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit seinem VW Golf auf der L 415 von Geislingen Richtung Rosenfeld. Hierbei kam er aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 26-Jährigen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Aufprall wurde der 26-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Die Straßenmeisterei musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufenen Betriebsstoffe reinigen. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsmaßnahmen musste die L 415 zwischen 17 und 21 Uhr voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei kam es jedoch nur zu geringen Verkehrsstörungen.