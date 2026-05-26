Zwei Polizisten verletzt: Aggressive Störer machen Ärger bei Pfingstturnier in Lahr
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Für die beteiligten Polizisten war es ein schwieriger Einsatz. Foto: Maier

In der Nacht zu Montag musste die Polizei zu der Traditionsveranstaltung des HC Lahr ausrücken.

330 Spieler waren zum 75. Pfingstturnier des HC Lahr angereist, sie erlebten eine gelungene Veranstaltung mit Sport und Geselligkeit. In der Nacht zu Montag gab es auf dem Turniergelände auf der Dammenmühle, auf dem die Hockeyspieler campierten, dann aber Ärger. Verursacht wurde er durch zwei Besucher, die mit der Hockeyfamilie nichts zu tun hatten. Dabei wurden zwei Mitglieder des HC Lahr und zwei Polizisten jeweils leicht verletzt.

 

Laut Polizei gab es gegen 3.30 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem Mitglied des HC Lahr. Der „aggressive Mittzwanziger“, wie er im Polizeibericht beschrieben wird, wurde dann von drei Verantwortlichen des HC Lahr weggeschickt. Allerdings: Der Mann entfernte sich nicht, griff vielmehr an, wobei zwei Vereinsvertreter im Alter von 23 und 24 Jahren leichte Verletzungen erlitten.

Die Polizei wurde verständigt. Doch der Einsatz der Beamten „wurde durch eine Vielzahl von Schaulustigen erschwert“, so der Polizeibericht. Außerdem mischte sich jetzt noch ein bis dahin unbeteiligter Bekannter des 26-Jährigen ein. „Der alkoholisierte Mann zeigte sich äußerst renitent und unkooperativ, so dass er schließlich überwältigt werden musste“, so die Polizei. Dabei seien zwei Beamte leicht verletzt worden.

Den Bekannten des 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 26-Jährige selbst wird wegen Körperverletzung angezeigt.

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