Zwei Polizisten verletzt: Aggressive Störer machen Ärger bei Pfingstturnier in Lahr

1 Für die beteiligten Polizisten war es ein schwieriger Einsatz. Foto: Maier In der Nacht zu Montag musste die Polizei zu der Traditionsveranstaltung des HC Lahr ausrücken.







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330 Spieler waren zum 75. Pfingstturnier des HC Lahr angereist, sie erlebten eine gelungene Veranstaltung mit Sport und Geselligkeit. In der Nacht zu Montag gab es auf dem Turniergelände auf der Dammenmühle, auf dem die Hockeyspieler campierten, dann aber Ärger. Verursacht wurde er durch zwei Besucher, die mit der Hockeyfamilie nichts zu tun hatten. Dabei wurden zwei Mitglieder des HC Lahr und zwei Polizisten jeweils leicht verletzt.