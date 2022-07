1 Einen Frontalzusammenstoß hat es in Vöhrenbach gegeben. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der Kreisstraße bei Vöhrenbach auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto kollidiert, dessen Fahrer schwer verletzt worden ist.















Vöhrenbach - Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Freitag gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Villingen-Herzogenweiler. Das teilt die Polizei mit. Der 19-jährige BMW-Fahrer fuhr in Richtung Herzogenweiler und geriet auf gerader Stecke nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Opel zusammenstieß. Dessen 57-jähriger Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher trug leichtere Verletzungen davon und kam ebenfalls in eine Klinik.

Beide total beschädigten Autos holte ein Abschleppdienst ab. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 20.000 Euro.