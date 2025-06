Zahlreiche Verletzte bei Explosion in spanischer Kneipe

San Pedro del Pinatar ist eine beschauliche Gemeinde an der spanischen Mittelmeerküste. Dort passiert normalerweise wenig. Am Donnerstag wurde die Ruhe dort aber von einem lauten Knall unterbrochen.







Murcia - Bei einer Explosion in einer Kneipe in der Region Murcia im Südosten Spaniens sind mindestens 16 Menschen verletzt worden. Es gebe drei Schwerverletzte, die in Krankenhäuser gebracht worden seien, teilte der Notfalldienst der Region auf der Nachrichtenplattform X mit.