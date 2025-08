Zwei neue Spielotheken: Landratsamt zwingt Grenzach-Wyhlen zur Genehmigung

1 Spielautomaten wecken bei manchen die Hoffnung auf schnelles Geld und gute Unterhaltung. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen versucht mit allen Mitteln, die Ansiedlung weiterer Spielotheken zu verhindern. Dieses Vorhaben scheitert jetzt gleich in zwei Fällen.







Der politische Wille zur Verhinderung neuer Spielhallen ist in Grenzach-Wyhlen zweifellos vorhanden. Gerne führt die Kommune unter anderem die Furcht vor einem „Trading-Down-Effekt“ an, wenn sie entsprechende Gesuche negativ bescheidet. Sofern die Rechtsgrundlage für eine Ablehnung gegeben ist. Als Mittel zum Zweck dienen im Regelfall der Erlass von Veränderungssperren oder die Anpassung von Bebauungsplänen. Dennoch landen mehrmals pro Jahr entsprechende Umnutzungs- beziehungsweise Bauanträge auf den Tischen der Gemeinderatsmitglieder. Zuletzt Anfang Juni, als der Technische Ausschuss des Gemeinderats die Eröffnung einer Spielhalle an der Gewerbestraße in und einer ebensolchen im nur wenige Meter davon entfernten Fallberg abgelehnt hatte.