Zwei Neue für ESV Südstern Singen: Ion Radu und Flavius Oprea verlassen Schramberg

1 Keeper Ion Radu war Profi in Rumänien. Foto: Bernd Müller Der südbadische Verbandsligist ESV Südstern Singen verstärkt sich mit zwei Spielern der SGM 08 Schramberg/Sulgen







Der südbadische Verbandsligist ESV Südstern Singen, in der kommenden Saison Gegner von Oberliga-Absteiger FC 08 Villingen (U21) verstärkt sich mit zwei Spielern der SGM 08 Schramberg/Sulgen. Auf der Suche nach einem Torhüter mit Erfahrung ist der Verbandsligist im Kreis Rottweil zwei Klassen tiefer fündig geworden: Vom Bezirksligisten SGM 08 Schramberg/Sulgen wechselt der rumänische Ex-Profi Ion Radu an den Hohentwiel. Radu spielte in der abgelaufenen Runde bis zum Frühjahr in der Talstadt, ehe es nach etlichen Jahren zur vorzeitigen Trennung kam. Darüber hinaus wurde nun bekannt, dass sein rumänischer Landsmann und Torjäger der Schramberger, Flavius Oprea, sich ebenfalls dem ESV Südstern Singen anschließt. Der Ex-Profi bringt dem ESV Spielintelligenz und Offensivkraft. In der zurückliegenden Bezirksligasaison erzielte der Stürmer 25 Tore. Bei Südstern spielt mit Mittelfeldspieler Fabrice Moosmann (Tennenbronn) ein weiterer Akteur mit Wurzeln im Kreis Rottweil.