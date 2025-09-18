Zwei neue Anlagen geplant: So bewertet der Technische Ausschuss das neue Windkraft-Projekt für Lahr

Vertreter der Ökostromgruppe und des E-Werks haben ihre Pläne für zwei neue Anlagen auf dem Langenhard vorgestellt. Auch auf die Sorgen aus dem Seelbacher Rathaus wurde eingegangen.
Zwei neue Windkraftanlagen sollen auf dem Langenhard auf Sulzer Gemarkung errichtet werden. Wie bereits berichtet, sollen diese den Windpark Kempfenbühl mit seinen derzeit drei Anlagen ergänzen. Das jetzt avisierte Grundstück gehört der Stadt Lahr. Nun haben Lukas Schuwald, Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg, und Martin Wenz, Finanzvorstand des E-Werks Mittelbaden, ihre Pläne im Technischen Ausschuss des Gemeinderats präsentiert.