Zwei Nationen – eine große Familie: So emotional lief das Fehrenbacher-Treffen im Schuttertal

So emotional lief das Fehrenbacher-Treffen im Schuttertal

1 Knapp 100 Mitglieder der Familie Fehrenbacher aus den USA und aus dem Schuttertal kamen am Wochenende zum großen Familientreffen zusammen. Foto: Axel Dach

Zwei Nationen – eine große Familie: Beim Fehrenbacher-Treffen in Schuttertal wandelten 52 Gäste aus den USA auf den Spuren ihrer eigenen Wurzeln. Die Nachfahren von Auswanderern tauschten sich intensiv mit denen der „Daheimgebliebenen“ aus und erfuhren viel über ihre Vergangenheit.









Link kopiert



Am Wochenende fand ein ganz besonderes Ereignis in Schuttertal statt: Die Fehrenbacher-Familien aus dem Schuttertal sowie 52 Verwandte aus den USA kamen zum großen Familientreffen zusammen. Organisiert wurde das Treffen von Urban Himmelsbach, Christian und Thea Himmelsbach sowie Familie Ingeborg und Xaver Meier. Die amerikanischen Gäste sind Nachfahren der Söhne des Fehrenbacherhofes, die im 19. Jahrhundert aufgrund einer Hungersnot in die USA ausgewandert waren.