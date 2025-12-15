Zwei Männer verlieren ihr Leben: In Kenzingen und Rheinhausen kam es zu zwei tödlichen Unfällen
Für beide Männer kam jede Hilfe zu spät.(Symbolfoto) Foto: stock.adobe

Zu zwei tödlichen Vorfällen kam es am Wochenende im nördlichen Breisgau: Ein 39-jähriger Radler knallte gegen ein Pkw, ein 24-jähriger Autofahrer fuhr in die Elz.

Zum ersten Unfall kam es laut Mitteilung der Polizei am Samstagmittag in Kenzingen. Demnach befuhr ein 71-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr die B3, als auf Höhe der Sportplätze und in unmittelbarer Nähe der Kreuzung Oberhauser Straße ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Straße querte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei der der Radler von dem herannahenden Fahrzeug erfasst wurde. Der 39-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen am Unfallort in eine Klinik eingeliefert, heißt es weiter. Trotz intensiver medizinischer Versorgung verstarb er später aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Der 71-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

 

Am Sonntag kam es gegen 6.10 Uhr zu einem weiteren tragischen Vorfall. Demnach befuhr ein 24-jähriger Autofahrer alleine in seinem Pkw die Verbindungsstraße von Rheinhausen kommend in Fahrtrichtung Kenzingen. Im Bereich des Seehofs bog der Fahrer nach links in Richtung Herbolzheim ab und fuhr dabei auf eine Brücke zu. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in die darunter fließende Elz, so die Polizei. Der Fahrer konnte sich nicht aus dem Fahrzeug retten und verstarb noch an der Örtlichkeit, heißt es weiter. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf Fremdbeteiligung vor, die Verkehrspolizei Freiburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

 