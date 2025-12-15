Zwei Männer verlieren ihr Leben: In Kenzingen und Rheinhausen kam es zu zwei tödlichen Unfällen

Zu zwei tödlichen Vorfällen kam es am Wochenende im nördlichen Breisgau: Ein 39-jähriger Radler knallte gegen ein Pkw, ein 24-jähriger Autofahrer fuhr in die Elz.
Zum ersten Unfall kam es laut Mitteilung der Polizei am Samstagmittag in Kenzingen. Demnach befuhr ein 71-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr die B3, als auf Höhe der Sportplätze und in unmittelbarer Nähe der Kreuzung Oberhauser Straße ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Straße querte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei der der Radler von dem herannahenden Fahrzeug erfasst wurde. Der 39-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen am Unfallort in eine Klinik eingeliefert, heißt es weiter. Trotz intensiver medizinischer Versorgung verstarb er später aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Der 71-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.