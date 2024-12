Hohe Auszeichnung für zwei Männer aus VS: Rüdiger Wischert und Gernot Laufer wurden jüngst im Staatsministerium in Stuttgart für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement geehrt.

Ihnen wurde gemeinsam mit anderen engagierten Menschen aus ganz Baden-Württemberg das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreicht.

Die Ehrung fand im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung statt, bei der Kretschmann die Leistungen der beiden Bürger besonders würdigte.

Lesen Sie auch

Rüdiger Wischert und Gernot Laufer haben sich durch ihre langjährige und beispielhafte Arbeit in verschiedenen sozialen Bereichen und Projekten für die Gemeinschaft in Villingen-Schwenningen oder durch das außergewöhnliche Engagement im Vereinsleben verdient gemacht, zeigt die Stadtverwaltung VS in einer Pressemitteilung auf. Ihr unermüdlicher Einsatz habe einen bleibenden Einfluss auf das Zusammenleben und habe zahlreichen Menschen geholfen, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Wichtiges Ehrenamt

Die Ehrung wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Detlev Bührer sowie den Landtagsabgeordneten Martina Braun und Frank Bonath überreicht, die ihre Glückwünsche aussprachen und das außerordentliche Engagement von Wischert und Laufer hervorhoben.

Bürgermeister Bührer betonte, wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft sei und welch wertvollen Beitrag Wischert und Laufer leisten. „Es ist eine Ehre, solche Menschen in unserer Stadt zu haben, die sich ohne viel Aufhebens für das Gemeinwohl einsetzen. Die heutige Ehrung ist ein verdienter Ausdruck der Dankbarkeit für ihren selbstlosen Einsatz“, so der Bürgermeister.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der die Auszeichnung persönlich überreichte, hob hervor, dass das Ehrenamt einen unschätzbaren Wert für das gesellschaftliche Miteinander darstellt und Menschen wie diese beiden Herren ein leuchtendes Beispiel für andere sind.

Gernot Laufer

Die Verdienste des Geehrten Gernot Laufer: Gernot Laufer ist seit 1971 Dirigent beim Männergesangverein Liederkranz Gunningen. Seine über 50-jährige Arbeit als Chorleiter ist richtungsweisend für den Gesangsverein und geprägt von künstlerischer Kreativität. Nicht zuletzt dank seines großen Engagements wurde der Chor vielfach ausgezeichnet. Im In- und Ausland gilt Gernot Laufer seit vielen Jahren als Sympathieträger und Botschafter der Gemeinde Gunningen sowie der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Bis vor wenigen Jahren hat Gernot Laufer auch den Männergesangverein Eintracht Dauchingen und den gemischten Chor Gesangsverein Liptingen 1845 geleitet. Dabei war er immer offen für gemeinsame Projekte mit Schulen oder der Musikschule Trossingen. Auftritte in Seniorenheimen oder Krankenhäusern waren für ihn selbstverständlicher Bestandteil seiner Arbeit.

Rüdiger Wischert

Die Verdienste des Geehrten Rüdiger Wischert: Rüdiger Wischert absolvierte über 30 Jahre lang neben seiner Tätigkeit als niedergelassener Gynäkologe zahlreiche ehrenamtliche Einsätze als Arzt in verschiedenen Ländern des Globalen Südens. Mit der internationalen Nichtregierungsorganisation German Doctors reiste er in Gebiete, in denen die Gesundheitsversorgung unzureichend ist und medizinische Hilfe dringend benötigt wird. Die in der Regel mehrwöchigen Einsätze führten ihn unter anderem nach Bangladesch, Indien und auf die Philippinen, wo er sich zum Teil unter sehr schwierigen Bedingungen mit großem persönlichen Einsatz als Mensch und Arzt um notleidende Menschen kümmerte. In Sierra Leone behandelte er beispielsweise Frauen mit Geburtskomplikationen, war am Aufbau medizinischer Stationen beteiligt und gab sein Wissen an lokale Fachkräfte weiter, um die medizinische Versorgung vor Ort nachhaltig zu stärken. Darüber hinaus war er für die internationale Hilfsorganisation humedica im Katastropheneinsatz, unter anderem auf Haiti nach dem verheerenden Erdbeben im Jahr 2021.