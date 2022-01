1 Eines der beiden öffentlichen Telefone, das abgebaut werden soll – hier am Busbahnhof in Schramberg-Tal. Foto: Wegner

Zwei öffentliche Telefone – eines in Schramberg und eines in Sulgen – werden vom Betreiber Deutsche Telekom demnächst abgebaut. Darüber informierte die Stadtverwaltung.















Schramberg - Sie haben ausgedient und werden kaum noch genutzt, die Kartentelefone – vor Jahrzehnten noch ein Erfolgsmodell der Telekom. Jetzt hat die Stadt Schramberg mitgeteilt, dass zwei weitere Kartentelefone demnächst abgebaut werden sollen. Betroffen, so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, ist je ein Telefon in der Talstadt und in Sulgen. In Schramberg soll das Kartentelefon am Amtlehenweg, also direkt am Busbahnhof entfernt werden. In Sulgen ist es das Telefon direkt an der Haltestelle "Rose" aus Richtung Schramberg.