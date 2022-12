3 Zu Gast in Endingen: Die Kapelle aus Bieringen. Foto: Breisinger

Gleich zwei Kapellen gemeinsam sind beim Jahreskonzert der Endinger Musiker zu erleben gewesen. Zu Gast war der Musikverein aus Bieringen.















Balingen-Endingen - Da Dirigent Markus Best für den Musikverein Bieringen und den Musikverein Endingen tätig ist, beide Vereine seit Jahren freundschaftlich verbunden, kam Best auf die Idee, das Jahreskonzert in der Turnhalle gemeinsam zu bespielen.

"Starterbäänd" beginnt

"Das ist etwas Besonderes und eine klasse Idee", fand der Vorsitzende Martin Rubel, der von einem "teilweise schönen und teilweise nicht so schönen Jahr" sprach. "Wir haben spontan zugesagt", betonte der mit Ludwig Köttig als Vorsitzender des Musikvereins Bieringen agierende Hermann Blöchle.

Den Auftakt machte die "Starterbäänd" der Endinger mit "Purple Pop", gefolgt von "Bibbidi Bobbidi Boo" aus dem film-Soundtrack "Cinderella" aus dem Jahr 1950. Als Zugabe hatte Best sich für das der Schwierigkeitsstufe zwei zugeordnete "Chester’s Chase" entschieden. "Auch die Mitglieder der Starterbäänd sind älter geworden. Das ist eventuell deren letzter Auftritt gewesen", erklärte Rubel.

Ausflug an den Broadway

Das erste Stück des Musikvereins Bieringen war der Konzertmarsch Arsenal, den Jan van der Roost zum 50-jährigen Bestehen des Blasorchesters des belgischen Eisenbahnareals komponierte. Nach der "Belacanto Ouverture" folgte die Polka "Ehrenwert". Dann wurde "Im Musikantenhimmel" nach den Original-Noten der Bierzeltmusikanten Station gemacht, ehe es einen Ausflug an den "Broadway" gab. Bei der Zugabe wurde es weihnachtlich, die Bieringer entführten ins "Winter Wonderland".

Medleys lassen aufhorchen

Warum die Stückauswahl von Best bei allen drei Ensembles passend war, zeigte sich beim ersten Stück der Endinger "Hey Brother", bei dem die Besucher im Takt mitklatschten und Beifall spendeten. Auch Medleys durften nicht fehlen. Best entschied sich für "TOTO – The very best of 25 years", "The Phil-Collins-Collection" und dem Stück aus der Mittel-Oberstufe "The Best of Red Hot Chili Peppers" mit Songs wie "Dani California", "Otherside" und "Can’t Stop". "Welcome to the Jungle" von Guns n’Roses wurde ebenfalls gespielt.

Gemeinsamer Auftritt zum Schluss

Am Ende wurde es voll auf der Bühne. Beim Auftritt der beiden Musikvereine gab es mit "Don’t stop me now" von Freddie Mercury und "Leise rieselt der Schnee" noch zwei eingängige Melodien zu hören.