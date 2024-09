1 Unbekannte haben in Freiburg ein Wohnmobil beschädigt. (Symbolfoto) Foto: Robert Günther/dpa-tmn

Unbekannte haben in Freiburg ein Wohnmobil beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Link kopiert



Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, 25. September, gegen 15.30 Uhr in Freiburg-Haslach ereignet haben soll. Zeugenaussagen zufolge ist ein bislang Unbekannter auf dem Feldmattenweg mit einem Fahrrad und einem an das Fahrrad angebundenen Einkaufswagen in nördliche Richtung gefahren.