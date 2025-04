1 Zwei Jugendliche wurden in Freiburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Zwei Jugendliche haben sich nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Elektro-Roller schwer verletzt.









Ein Verkehrsunfall mit zwei zum Teil schwer verletzten Jugendlichen ereignete sich am Mittwochvormittag, 2. April, gegen 11.15 Uhr in der Innsbrucker Straße in Freiburg.