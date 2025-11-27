Zwei Jahrzehnte in roter Robe: Jürgen „Mäx“ Clever gibt seit 20 Jahren den Lahrer Weihnachtsmann

Beim Aufbau des Adventstreffs berichtet der Hausacher Jürgen Clever von seinen Erfahrungen in der Rolle des Weihnachtsmanns. Sein Engagement bereitet ihm bis heute viel Freude.
Die Idee kam von Uwe Baumann, der vor rund 20 Jahren den Adventstreff auf dem Schlossplatz im Auftrag der Lahrer Werbegemeinschaft entwickelt hatte – nach dem endgültigen Aus des größeren Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz. Die Bekanntschaft Jürgen „Mäx“ Clevers mit Baumann war kein Zufall. Beide haben in Seelbach gelebt, obwohl Clever in Esslingen geboren ist. „Mein Vater stammt aus Seelbach“, erklärt er.