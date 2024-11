Zwei Jahre nach Kriegsbeginn: Das erwartet die ukrainischen Flüchtlinge in Bisingen

Das erwartet die ukrainischen Flüchtlinge in Bisingen

1 107 geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Bisingen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Für die aktuell 107 ukrainischen Flüchtlinge gibt es weiterhin viel Unterstützung durch Bisinger Bürger und die Gemeindeverwaltung. Einen Sprachkurs mit Kinderbetreuung brauche es aber schon lange nicht mehr.









Die Bilder von brennenden Häuserblocks, zerstörten Straßen und ängstlichen Gesichtern zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind weiterhin präsent. 116 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden seither der Gemeinde Bisingen zugewiesen, so beziffert es das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion. So sieht die Flüchtlingslage in der Kirchspielgemeinde mittlerweile aus: