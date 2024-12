Totalschaden bei Fahrzeugbrand in Zimmern unter der Burg

1 Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Symbolfoto) Foto: Hildenbrand

Am Samstagmittag ist in Zimmern unter der Burg ein Hyundai ausgebrannt. Die Insassen konnten das Auto unverletzt verlassen.









Zu einem Fahrzeugbrand in Verlängerung des Selterwegs in Zimmern unter der Burg sind Feuerwehr und Polizei am Samstagmittag ausgerückt.