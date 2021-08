1 Im Spätsommer, wenn die Felder gedroschen sind, werden am Rande des Bad Imnauer Kurparks zwei hübsche Strohfiguren aufgebaut. Die von der Arbeitsgruppe "Öffentliche Wege und Plätze" getragene Aktion geht mittlerweile ins vierte Jahr. Foto: Haid

Sie sind fast vier Meter hoch und im Spätsommer so etwas wie ein Markenzeichen Bad Imnaus.

Haigerloch-Bad Imnau - Seit Anfang der Woche grüßen die aus Strohrollen gefertigte Männlein und Weiblein nahe Kurpark und Feuerwehrhaus, alle, die auf der L 360 an Bad Imnau vorbeikommen, oder an dieser Stelle in den Ort abbiegen. Lothar Renner und seine Frau Rosi sowie Gemeinderätin Manuela Edelmann von der rührigen Arbeitsgruppe "Öffentliche Wege und Plätze" ließen sich nicht nehmen die beiden bunten Begrüßungsfiguren als Blickfang für Gäste wieder aufzustellen.

Neue Kostüme

Die Figuren stehen jetzt das vierte Jahr hintereinander an diesem Platz. Vor der Corona-Pandemie waren sie Hingucker und Werbeträger für Veranstaltungen. Dieses Jahr hat das Pärchen aus Stroh sogar neue Kostüme bekommen. Ihre alte Kleidung war verschließen und da Manuela Edelmann Schneiderin ist, hat sie in 14 Stunden Arbeitszeit neues Häs für die beiden Figuren genäht.

Die Rundballen besorgte Landwirt Martin Haid. Das gesamte Material für die originellen Strohgeschöpfe stiftete die Arbeitsgruppe. "Wer will kann auch im kommenden Herbst zum Erntedankfest gerne Kürbisse vor die beiden Figuren stellen", meinte Lothar Renner abschließend.