Zwei Heimspiele in Folge nur auf der Bank: Christian Günter ist beim SC Freiburg Kapitän in ungewohnter Rolle

Christian Günter ist beim SC Freiburg Kapitän in ungewohnter Rolle

Zwei Heimspiele in Folge nur auf der Bank

1 Saß die vergangenen beiden Heimspiele des SC Freiburg 90 Minuten auf der Bank: Linksverteidiger und Kapitän Christian Günter. Foto: dpa/Silas Stein

Im Kader des SC Freiburg herrscht im Saisonendspurt ein Überangebot, fast alle sind fit und wollen spielen. Auch der Tennenbronner Christian Günter war zuletzt nicht immer in der ersten Elf gesetzt. Seine Reaktion darauf bezeichnet Trainer Julian Schuster als „vorbildlich“.









Es sind bisweilen beeindruckende Zahlen, die Christian Günter in seiner Karriere beim SC Freiburg aufzuweisen hat. Am ersten Spieltag der laufenden Saison absolvierte er sein 400. Pflichtspiel für die Breisgauer, zwischen 2019 und 2022 verpasste er in drei Runden nacheinander nicht ein Bundesligaspiel. Nur durch gesundheitliche Probleme war er aufzuhalten.