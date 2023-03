1 Das Gebäude mit der Hausnummer 26 (rechts) soll abgerissen werden. Stattdessen soll dort ein Parkplatz für die Kunden der nebenstehenden Bäckerei entstehen. Foto: Göpfert

Neue Parkplätze sollen Interessenten für die Bäckerei Bosch anlocken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Gemeinde Ringsheim treibt die Rettung der Nahversorgung im Ort weiter voran. So hat sie in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, das Anwesen der Bäckerei Bosch, Hauptstraße 28, und das danebenstehende, Hauptstraße 26, zu kaufen. Auf Letzterem steht ein seit Jahren leerstehendes Einfamilienhaus aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Dieses soll ersatzlos abgerissen werden. An seiner Stelle soll ein Parkplatz für circa zehn bis zwölf Autos mit Fahrradabstellmöglichkeiten entstehen. Die Gemeinde will einen Nachfolger für Eugen Bosch finden, der sein Geschäft Ende April schließt.

Die Parkplätze sollen dazu dienen, dass die Kundschaft der künftigen Bäckerei dort problemlos parken kann. „Wenn wir für die Bäckerei einen Nachfolger finden wollen, brauchen wir Parkplätze“, betonte Bürgermeister Pascal Weber. Zudem sollen die Parkplätze auch die Situation in der Kirch- und Herrenstraße entspannen.

Die Vergabe der Planungsleistungen für die Parkplatzumgestaltung hat der Gemeinderat nun an das Büro Misera für rund 23 000 Euro vergeben. Aus dem Sanierungsprogramm „Ortsmitte Nord“ wird mit einem Zuschuss für den Abriss in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Kosten und einem Zuschuss für den Neubau eines Parkplatzes in Höhe von 250 Euro pro Quadratmeter gerechnet.