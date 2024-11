1 Für das brachliegende Areal in der Sturmbühlstraße in Schwenningen liegen nun Pläne für eine neue Bebauung vor. Foto: Marc Eich

Nachdem erste Neubaupläne scheiterten, legt die Wohnungsbaugesellschaft VS ein neues Konzept für die Bebauung in der Sturmbühlstraße vor – inklusive eines Parkhauses. Auch in der Schubertstraße und Schlesische Straße gibt es große Pläne.









Das ist ein positives Zeichen in einer Zeit, in der die Bauprojekte – insbesondere im Wohnbausektor – rar sind: In Schwenningen sollen 200 neue Wohneinheiten entstehen. Der Technische Ausschuss soll darüber in seiner Sitzung am kommenden Dienstag entscheiden.