TSG Balingen freut sich auf Spitzenspiel in Homburg

1 Jonas Fritschi, Jonas Vogler und ihre Teamkollegen mussten sich den Homburgern im Hinspiel mit 0:3 geschlagen geben. Foto: Kara

Nach dem 0:0 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz steht am Samstag das nächste Auswärtsspiel für die TSG Balingen an. Es geht gegen den Tabellenzweiten und früheren Bundesligisten FC 08 Homburg.









Wenn Christoph Rübe am Samstag um 14 Uhr die Partie im Homburger Waldstadion anpfeift, treffen der heimische FC 08 als Tabellenzweiter und die TSG Balingen als Vierter aufeinander – ein richtiges Spitzenspiel also.

Eines der Top-Teams

So findet auch TSG-Trainer Martin Braun: „Das ist für uns sicherlich eine sehr interessante Begegnung.“ Der Coach ist sich der Qualität des samstäglichen Gegners bewusst und erklärt: „Homburg gehört seit Jahren zu den Top-Teams der Liga und hat auch den Anspruch ganz oben mitzuspielen, entsprechend wird auch investiert. Sie sind auf allen Positionen extrem gut besetzt.“

Fabian Eisele treffsicher

So stellen die Homburger mit 45 erzielten Treffern die zweitbeste Offensiver der Liga, haben trotzdem aber auch erst respektable 25 Tore kassiert. „Sie haben viele Spieler die Tore erzielen können“, hebt Braun hervor. Fabian Eisele hebt sich mit seinen zwölf Saisontreffern dabei ein Stück weit vom Rest ab – mit Linksfuß Markus Mendler trägt zudem einer der besten Vorlagengeber und Spieler der Liga das Homburger Trikot.

Trotz all dieser Qualität möchte der Balinger Übungsleiter am Samstag auch einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft sehen. „Wir wollen spielen wie wir das immer machen und da sein, wenn wir unsere Chancen kriegen. Eine gute Mischung zwischen Offensive und Stabilität wird am Samstag sehr wichtig sein.“

Bei diesem Unterfangen könnte Jan Ferdinand womöglich wieder von Beginn an mitwirken, nachdem er in Fulda zu einem Kurzeinsatz kam. „Jan hat trainiert und ist ein Kandidat für die Startelf. Wenn ein Spieler mal eine Woche raus war, muss man immer schauen inwieweit er schon in der Lage ist, aber er macht einen guten Eindruck“, lässt Braun verlauten.

Fragezeichen hinter Ramser und Vogler

Dahingegen fehlten Lukas Ramser und Jonas Vogler beide krankheitsbedingt im Training, hier steht noch nicht fest, ob sie die Reise nach Homburg mitantreten werden. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord. „Alle die zuletzt nicht gespielt haben, sind auch Optionen für die Startelf, da wird es wieder schwierige Entscheidungen geben“, so Braun.

Ein 0:0 mit Lukas Foelsch an der Seitenlinie gab es in der vergangenen Saison in Homburg. Foto: Eibner

Im übrigen ist im Homburger Waldstadion mit einem deutlich besseren Untergrund zu rechnen, als dies in Fulda der Fall war. Aus dem Spiel beim Aufsteiger nimmt Braun mit, dass es eine Partie mit hoher Dynamik, viel körperlicher Präsenz und einer Menge Laufbereitschaft war. All dies wünscht er sich auch am Samstag von seiner Mannschaft.

Unterstützung freut Braun

Unterstützt wird diese am Samstag von gleich zwei Fanbussen. Braun freuts: „Es ist natürlich schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch nach Homburg mitkommen und die Mannschaft unterstützen.“ In der Vorsaison gab es unter Anleitung von Lukas Foelsch, der Braun seinerzeit vertrat, ein 0:0. Sollte zumindest dieses Ergebnis wieder herausspringen, wären wohl Mannschaft, Trainer-Team und Fans nicht unzufrieden.