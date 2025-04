1 Zwei der Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: Mirgeler

Weil das dritte Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen kam, prallten alle drei Autos bei einer Kreuzung aufeinander.









Drei Fahrzeuge waren am Samstagabend in Haslach in einen Auffahrunfall verwickelt. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Gegen 17.50 Uhr sollen alle Beteiligten die Schwarzwaldstraße von Hausach kommend in Richtung Haslach befahren haben.