Zwei Geldanleger aus dem Kreis Rottweil sind auf Betrüger im Internet reingefallen. Die Polizei warnt vor unseriösen Unternehmern im Netz.















Rottweil - Wie die Polizei mitteilt, haben die Geldanleger aus dem Kreis Rottweil aller Voraussicht nach hohe Geldbeträge verloren. Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen Anlagenbetrug gegen die noch unbekannten Verdächtigen.

Ein 59-Jähriger bei seinen Recherchen im Internet nach einer gewinnbringenden Geldanlage auf eine Seite, die lukrative Aussichten im Fonds- und Aktiengeschäft und Krypto-Währungen versprach. Als der angebliche Leiter der Kundenbetreuung des Unternehmens aus der Schweiz ihm am Telefon mitteilte, dass sich sein Vermögen vervierfacht habe, wollte er sich einen Teilbetrag auszahlen lassen. Misstrauisch wurde er, weil danach der Kontakt zu der vermeintlichen Bank abbrach und ein Sicherheitsbeauftragter per Fernzugriff seinen Computer einsehen wollte, teilt die Polizei mit.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei ist die Internetseite des Unternehmens, das am Genfer See seinen Sitz haben soll, auf eine Server-Adresse mit der Domäne-Endung ".io" aus den USA ausgegeben und wahrscheinlich eine Scheinadresse.

Weiterer Betrugsfall

Ähnlich ging es auch einer 50-jährigen Frau. Sie wollte in Bitcoins investieren und stieß im Internet ebenfalls auf einen noch nicht identifizierten Händler. Dieser meldete sich mit einer englischen Telefonnummer und gab der Frau zu verstehen, dass sie anfangs eine niedrige fünfstellige Summe investieren und auf ein Konto einer Online-Bank einzahlen soll. In den folgenden Wochen folgte sie dem Rat weiterer Berater und investierte weitere hohe Geldbeträge. Erst als sie einen vermeintlichen Erlös abheben wollte und ihr dies erst durch eine weitere Zuzahlung in Aussicht gestellt wurde, kamen ihr Bedenken. Der Zugriff auf ihr Konto ist mittlerweile blockiert und ihr Geld auf ein anderes Konto transferiert worden.

Polizei warnt

Die Polizei warnt vor unseriösen Unternehmern im Internet. Wer auf der Suche nach einer Geldanlage ist, sollte bei der Aussicht auf angeblich hohe Gewinne vorsichtig sein. Oft werden Laien mit undurchsichtigen Finanzprodukten und hohen Renditen geködert, die wie in den genannten Fällen, mit einem Totalverlust des investierten Geldbetrags enden.