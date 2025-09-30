Zwei Einbrüche in Schopfheim: Einbrecher durchwühlen Häuser

1 Die Täter hebelten Türen auf (Symbolfoto). Foto: Ein Haus in der Hohe-Flum-Straße und eins in Gündenhausen hatten am Sonntag ungebetenen Besuch.







Nach zwei Einbrüchen am Sonntag in Schopfheim sucht die Polizei Zeugen. Im ersten Fall haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 15.35 und 20 Uhr eine Terrassentür auf, um in einem Zweifamilienhaus in der Hohe-Flum-Straße in eine Wohnung zu gelangen. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen der Polizei noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Das Zweifamilienhaus steht unweit der Einmündung zum Lusweg. Zu einem weiteren Einbruch kam es am gleichen Tag zwischen 18.30 und 21 Uhr in der Straße Gündenhausen. Dort hebelten unbekannte Täter die Tür eines Einfamilienhauses Tür und durchsuchten mehrere Räume sowie einen auf dem Grundstück abgestellten Wohnwagen. Der Polizei liegen auch hier noch keine genaueren Erkenntnisse über das Diebesgut vor. Das Einfamilienhaus steht unweit der Einmündung zur Johann-Sutter-Straße. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/1760 erreichbar.