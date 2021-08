1 Der Einbrecher brach jeweils ein Fenster auf. (Symbolfoto) Foto: © Andrey Popov – stock.adobe.com

Vermutlich derselbe Täter ist in der Nacht auf Montag in zwei Firmen in der Obercarsdorferstraße und in der Raiffeisenstraße eingebrochen.

Fluorn-Winzeln - Offenbar hatte er es in den metallverarbeitenden Betrieb und einer Messebaufirma auf Bargeld abgesehen. In einer Firma wurde er fündig. Er stahl drei Geldkassetten mit Bargeld.

Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen brach der Täter ein Fenster auf, in einem Fall zusätzlich eine Bürotür. Die Tat muss laut Polizei gegen zwei und drei Uhr am Montagmorgen passiert sein. Den Schaden am Inventar beziffert sie bei beiden Einbrüchen auf jeweils 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon 07423/8 10 10 entgegen.