8 Die Hecke an der Ecke Otto-Gönnewein-Straße und Sulzbachweg in Schwenningen brannte auf 15 Metern lichterloh. Foto: Eich

45 Minuten – zwei Brände: Ein mutmaßlicher Brandstifter hat in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr in Schwenningen auf Trab gehalten.















Link kopiert

VS-Schwenningen – Bewohner eines Hauses im Sulzbachweg konnten kaum ihren Augen trauen, als sie gegen 0.45 Uhr aus den Fenster schauten: Ihre Hecke entlang der Otto-Gönneweinstraße und des Sulzbachwegs brannte lichterloh. Auch andere Anwohner waren auf die meterhohen Flammen in der Nacht aufmerksam geworden und riefen die Feuerwehr.

Diese eilte mit einer Löschgruppe an den Einsatzort. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut wurde, brachten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die Hecke auf rund 15 Metern abbrannte. Durch die Flammen wurde zudem ein Straßenschild in Mitleidenschaft gezogen.

Mutmaßliche Täter wurden nicht gesehen

Das Wohnhaus war glücklicherweise nicht in Gefahr. Naheliegend war, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, „wir haben aber niemanden wegrennen sehen“, erzählt eine Anwohnerin vor Ort im Gespräch mit unserer Redaktion.

Damit aber nicht genug. Etwa 45 Minuten, gegen 0.30 Uhr, brannte es nur 500 Meter entfernt. Hier hat der mutmaßliche Brandstifter wahre Kletterkünste bewiesen: Denn betroffen war in diesem Fall das Fangnetz in mehreren Metern Höhe an einem Bolzplatz am Schwarzwaldplatz.

Verbindungen zur Brandserie?

Die Feuerwehr, die ihren ersten Einsatz kaum beendet hatte, eilte erneut herbei und löschte den Brand. Die Polizei hat in beiden Fälle Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Mögliche Beobachtungen können der Polizei in Schwenningen unter 07720/85000 gemeldet werden.

Die Brände stehen möglicherweise in Verbindung mit einer Serie von Brandstiftungen in Schwenningen. Zuletzt hatten im November am Culinara Einkaufswagen gebrannt. Zuvor war es im Laufe des vergangenen Jahres zu mehreren Feuern im Wohngebiet Eschelen gekommen – hier hatten es der oder die Täter insbesondere auf Hecken abgesehen. Wie auch am frühen Dienstagmorgen.