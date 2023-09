Mit dem Schulanfang ist in Schramberg neben dem Bereich Glasbachkurve bis Sulgen noch eine zweite Bundesstraßenbaustelle hinzugekommen. Diesmal direkt in der Talstadt in Richtung Schiltach auf Höhe der Einkaufsmärkte.

Bis auf kurze Stoßzeiten hielt sich der Stau auf der Bundesstraße 462 aufgrund der Belagsarbeiten in Höhe der Einkaufsmärkte in der Nordstadt „in Grenzen“. Allerdings nutzen ortskundige Autofahrer auch gerne eine schnelle Umleitung.

Vor der Baustellenampel am „Lidl“ zeigt die Ampel „Rot“. Für manche Autofahrer eine gute Gelegenheit geschwind auf die Linksabbiegespur in Richtung „Kaufland“ und Schiltachstraße zu wechseln und dort dann ohne Stopp – und gelegentlich doch wohl auch etwas schneller als vom Tempo her erlaubt – Richtung Stadtausgang zu brausen.

Der Stau an der Baustellenampel hielt sich meist in Grenzen. Foto: Wegner

Da jedoch auf dem Radweg am Bach einige Fahrzeuge des Bauunternehmens, das die Bundesstraße saniert, stehen, ist dies nicht immer ganz so schnell möglich – schließlich gibt es gelegentlich auch Gegenverkehr, der an dieser Stelle die schnelle Fahrt abbremst.

Nachdem zunächst befürchtet worden war, dass bei der Fahrbahn stadteinwärts auch die Binderschicht abgefräst und ersetzt werden muss, ist mittlerweile nach dem Abfräsen klar, dass dies nicht erforderlich sein wird. Somit reicht es, wenn jetzt nach Reinigung und Vorarbeiten nach dem Abfräsen der oberen vier Zentimeter, der Deckschicht, diese in den nächsten Tagen wieder aufgebracht wird. Damit sind dann auch die „Stolperfallen“ Geschichte, die sich im Bereich der Fußgängerfurt gebildet hatten, und weswegen die Straßenbauverwaltung diesen Abschnitt eigentlich gerne schon im vergangenen Jahr sanieren lassen hätte.

Es reichte aus lediglich die Deckschicht abzufräsen, die Schichten darunter sind noch in Ordnung. Foto: Wegner

Doch dies war nicht möglich, weil das Unternehmen, das die Ausschreibung gewonnen hatte, nicht die Kapazität hatte, um alle Baustellen abzuarbeiten. So war es in diesem Jahr zu einer erneuten Ausschreibung gekommen – und zu einer Sanierung, die an dieser Stelle bis Freitag fertig sein sollte.