Eine Baustelle allein genügt nicht – jetzt müssen auch noch die Stadtwerke an der Bundesstraße 462 aufgraben. Wegen eines Wasserrohrbruchs gibt es am Donnerstag von 8 bis 17 Uhr kein Wasser in der Oberndorfer Straße (101 bis 187), am Paradiesberg und der Rosswaldstraße.