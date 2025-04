Ein Mittwochabend, den es so noch nicht gegeben hat: Am 14. Mai, ab 19 Uhr, treten in der Sulzer Gemeindehalle gleich zwei Bands auf, die die Bühne rocken werden. Mit Chaotic Resemblance kommt US-Hard Rock/Heavy Metal auf die Bühne. Mit Saving Bryan regionaler Rapcore.

Echte Rock-Konzerte sind im Umkreis von Nagold vor allem durch die Alte Seminarturnhalle vertreten. Jüngst hat sich sogar das Teufelwerk der Rockmusik angenommen. Doch auch in Sulz am Eck soll das Genre wieder mehr Fuß fassen.

Mit dem ersten „Rock am Eck“ stellt der CVJM und die evangelische Kirchengemeinde einen einzigartigen Abend auf die Beine. Neben der regionalen Vorband Saving Bryan, tritt die US-Band Chaotic Resemblance auf, die bereits vergangenen September Fuß in dem Wildberger Teilort gefasst hat.

Lesen Sie auch

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.us-band-rockt-in-sulz-am-eck-auch-im-akustik-setting-ueberzeugt-chaotic-resemblance.e71da489-82c6-4454-8919-862c54cf99d4.html

Bevor die drei Amerikaner die Bühne in der Sulzer Gemeindehalle rocken, heizt Saving Bryan dem Publikum ein. Die Band wurde vom Frontsänger der ehemaligen Band Sacrety gegründet, die in den 2010er-Jahren durch ganz Europa tourte. Fabian Häckel widmet sich mit Saving Bryan nun dem Genre Rap-Core, mit dem vor allem junge Menschen angesprochen werden.

Im Januar „Release-Konzert“ gefeiert

Erst im Januar feierte die Band ihr „Release-Konzert“. In ihren Songs geht es neben persönlichen Themen und Schwierigkeiten des Lebens auch um Politik- und Gesellschaftskritik.

Saving Bryan macht den Anfang in Sulz. Foto: Melanie Bantle

Musikalisch bedient sich „Saving Bryan“ gern härterer Riffs, kombiniert die aber mit viel Rap und Gesang, ergänzt durch wenige „Screams“. „Wir machen Musik, die in der Art gerade fehlt“, erzählte Häckel unserer Redaktion zu Beginn des Jahres.

Kraftvolle Gitarenriffs und viel Energie

Nach Saving Bryan betritt dann Chaotic Resemblance die Bühne. Während sie im September im Akustik-Setting bereits überzeugt haben, drehen sie in diesem Jahr so richtig auf. Die Hard Rock/Heavy Metal-Band aus Oklohoma kommt nicht nur mit kraftvollen Gitarrenriffs und Rhythmen und ihrer Energie. Die Band hat es sich zum Ziel gesetzt mit ihrer Musik die Menschen zu bewegen.

Die Besucher können sich am Mittwoch, 14 Mai, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) also auf einen einzigartigen Abend voller Rapcore- und Hard Rock in der Sulzer Gemeindehalle freuen, der nicht nur Fans der Genres anspricht. Das Veranstaltungsteam kümmert sich auch um Getränke und Verpflegung der Gäste. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Bands wird gebeten.

Weitere Informationen

„Loud and Proud“-Festival

Chaotic Resemblance ist auch in diesem Jahr wieder beim „Loud and Proud“-Festival in Rheinland-Pfalz dabei. Das mittlerweile größte christliche Rock- und Metal-Festival findet seit 2009 in Rheinland-Pfalz statt. In diesem Jahr treten 17 verschiedene Bands – meist aus den USA, Deutschland und ganz Europa – auf. Darunter in diesem Jahr Namen wie Stryper, Pillar, Disciple, Whitecross oder Seventh Day Slumber. Das Festival ist in diesem Jahr am Freitag und Samstag, 19. und 20. September, im Kulturwerk Wissen. Es gibt jedes Jahr neben der Mainstage auch eine Akustik-Stage. Das Festival ist darüber hinaus durch das persönliche Kennenlernen der Bands bei der Autogrammstunde geprägt. Weitere Informationen unter: www.lap-festival.de