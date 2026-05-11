Zwei ausverkaufte Shows: Theatergruppe des TV Sulz überzeugt mit flotter Verwechslungskomödie

Die Gruppe zeigte „Kaviar trifft auf Currywurst“, ein Stück in drei Akten von Winnie Abel. Über mehrere Wochen hatten die Schauspieler für die beiden Vorstellungen geprobt.
Theater hat beim TV Sulz eine lange Tradition. So war es nicht verwunderlich, dass die beiden Aufführungen am Freitag und Samstag im TV-Heim ausverkauft waren. Viele Wochen war unter der Leitung von Regisseurin Carmen Wenz geprobt worden. Es war dann ein Genuss, den elf Laienschauspieler zuzusehen. In dem Luststück geht es darum, wie eine urige Sulzer Eckkneipe in ein Luxuslokal umgewandelt wird. Unter diesen Voraussetzungen ging es in der Komödie für mehr als zwei Stunden drunter und drüber.