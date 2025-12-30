Zwei ausverkaufte Konzerte: Golden Harps machen in Schuttern Mut für das Leben

Die Golden Harps begeisterten in zwei ausverkauften Vorstellungen in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Schuttern. Neben dem Ensemble haben auch die Solisten geglänzt.

Zwei Mal ausverkauft. Mehr als 1000 Menschen haben sich am Montag und Dienstag das Konzert der Golden Harps angehört – seit vielen Jahren ist das Konzert zum Jahresabschluss in Schuttern für etliche Menschen ein fester Bestandteil des Kalenders. Stühle werden an die Seite gestellt und die Golden Harps bescheren den Gästen einen Konzertabend mit gesungener Andacht, Freude bespickt mit geballter Hoffnung und Zuversicht, wie sich diese überhaupt in den Gesang und die Gedanken packen lassen. Die Golden Harps begeistern, lassen in den Gästen ihre eigene Weihnacht, Besinnung und Zuversicht intonieren. So war ein Stück musikalisches Weihnachtsgeschehen erfahrbar.

Kurz vor 19 Uhr verstummten die Konzertbesucher in Schuttern. Längst saßen alle Gäste auf ihren Plätzen. Nur noch ein Gitarrenklang war hörbar. Das Ensemble um Friedhelm Matter positionierte sich im Foyer der Kirche Mariä Himmelfahrt. Vorne am Altar gruppierte sich das Orchester. Es wurde dunkel und die Violine setzte ein. Summend kam der Chor langsam in Zweierreihe zum Altar. Mit dem Spiritual „Who will call him King of Kings“ begann eine Konzertreise, die Menschen in ihren Bann zog.

Zwischen dem Gesang gab es Texte der Meditation und geistliche Impulse

Monika Rudolf vom Gemeindeteam in Schuttern hieß die Golden Harps und Gäste willkommen und betonte, die große Freude, die der Chor seit vielen Jahren seinen Gästen bereitet.

Friedhelm Matter betonte in seiner kurzen Ansprache den Dank des Ensembles, in der gut beheizten Kirche singen zu dürfen. Dem Chor sei es eine besondere Ehre, was er sein Publikum mit jeder Strophe des geistlichen Gesangs spüren ließ. Zwischendrin las Matter Texte der Meditation, schenkte geistliche Impulse und ließ einen direkten Übergang zum nächsten Lied zu.

Auch wurden Augenblicke der Ruhe zelebriert. Überzeugend an diesem Abend waren auch die einzelnen Solisten. Viele Lieder sind neu im Repertoire. Aber Matter wusste auch um das Warten seiner Gäste auf die alten und bewährten Klassiker wie „You raise me up“, „Feliz Navidad“ oder „Give us Peace“.

Die Kirche war in Kerzenlicht getaucht. Den Konzertbesuchern stockte teilweise der Atem, sie ließen sich mitnehmen. In ihren Liedern erzählten sie die Weihnachtsgeschichte, machten Mut für das Leben und betonten in ihrer gesungenen frohen Botschaft, den Dank für das Leben mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten.

Die Kirche wurde sowohl in festliches Rot als auch in Blau getaucht

Mit Hingabe und Demut legten herausragenden Solisten und der gesamte Chor ihre Stimmen in das Konzert. Während zu den Weihnachtsliedern die Kirche in ein festliches Rot getaucht wurde, wurden kräftige Blautöne für Zuversicht und eine wunderbare Zukunft aufgezeigt.

Schließlich steckte die frohe Botschaft in jedem Lied wie „Hört der Engel helle Lieder“. Der Chor brachte Klassiker in einzigartiger Vertonung und sang nicht nur in Englisch. Fasziniert blieb das Publikum, fühlte sich reich beschenkt und dankte mit langem Applaus.

Parksituation

Glücklich war, wer seine Reservierung hatte. Kaum eine andere Veranstaltung sorgt in Schuttern für so viele Besucher im Doppelpack bei zwei Vorstellungen, wie die Golden Harps. Schon kurz nach 18 Uhr füllten sich die Parkplätze. Wer sich auskannte, fuhr gleich zum Parkplatz an der Offohalle. Organisiert wurde von Peter Rudolf mit einem starken Team die Einweisung von Konzertbesuchern auf die Parkplätze und Straßenzüge in Schuttern. Am Ende war auch der Parkplatz an der Offohalle voll belegt.