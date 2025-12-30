Zwei ausverkaufte Konzerte: Golden Harps machen in Schuttern Mut für das Leben

Die Golden Harps begeisterten in zwei ausverkauften Vorstellungen in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Schuttern. Neben dem Ensemble haben auch die Solisten geglänzt.
Zwei Mal ausverkauft. Mehr als 1000 Menschen haben sich am Montag und Dienstag das Konzert der Golden Harps angehört – seit vielen Jahren ist das Konzert zum Jahresabschluss in Schuttern für etliche Menschen ein fester Bestandteil des Kalenders. Stühle werden an die Seite gestellt und die Golden Harps bescheren den Gästen einen Konzertabend mit gesungener Andacht, Freude bespickt mit geballter Hoffnung und Zuversicht, wie sich diese überhaupt in den Gesang und die Gedanken packen lassen. Die Golden Harps begeistern, lassen in den Gästen ihre eigene Weihnacht, Besinnung und Zuversicht intonieren. So war ein Stück musikalisches Weihnachtsgeschehen erfahrbar.