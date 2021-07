Mülleimer und Trampelpfad in Bad Dürrheim gefallen nicht

1 Es deutet sich an, dass neben dem Bauzaun an der Irma-Baustelle ein Trampelpfad entsteht. Der direkte Fußweg nebenan ist im Baugelände, da unter anderem die Gasleitung verlegt wird.Foto: Strohmeier Foto: Schwarzwälder Bote

Stadt: Mülleimer und Trampelpfad gefallen nicht

Bad Dürrheim (wst). Entlang des Bauzauns an der Irma-Baustelle auf dem Weg zur evangelischen Kirche, hat sich ein Trampelpfad entwickelt. Beate Schrenk wollte im Technischen Ausschuss des Gemeinderats wissen, ob man den Bauzaun nicht anders setzen könne, bis es auf der Baustelle richtig losgehe.

Eine Teilantwort konnte ihr bereits im Technischen Ausschuss gegeben werden. Im Moment liege es wohl laut ihrem Ausschusskollegen Jürgen Rebholz an der Verlegung der Gasleitung, dies werde durch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen erledigt – und da warte man noch. Und ein Teil des öffentlichen Weges sei auf privatem Gelände. Man habe allerdings den Umleitungsweg zur evangelischen Kirche ausgeschildert, allerdings konnte er nicht sagen, ob das Schild eventuell abgerissen wurde. Stadtbaumeister Holger Kurz versprach, sich mit dem Bauherrn in Verbindung zu setzen und den Sachverhalt zu klären.

Einen weiteren Aufreger wusste Karen Roeckl. Es gebe momentan bei den städtischen Mülleimern des öfteren Halterungen mit Müllbeuteln, sie wollte wissen, was dahinter steckt. Die Antwort war einfach: In jüngerer Vergangenheit wurde immer wieder vom Bauhof festgestellt, dass die Mülleimer übervoll waren und Müll auch herumliege. "Die kleinen Zwuckelabfalleimer sind sofort voll", so Bürgermeister Jonathan Berggötz.

In einer ersten Aktion wurden nun die provisorischen Müllbeutel in den Halterungen aufgestellt, was jedoch kein Endzustand sei. "Aber lieber diese Variante als dass der Müll rumliegt. Ich verstehe nicht, warum viele Leute das Zeug einfach wegwerfen", äußerte sich Berggötz.

Grundsätzlich müsste man sich jedoch über das Thema Abfalleimer unterhalten, denn man sehe die Notwendigkeit einer anderen Lösung. Es gebe mittlerweile Abfalleimer für Städte, die seien mit Sensoren ausgerüstet, die melden, ob sie geleert werden müssten oder nicht.