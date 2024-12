Weihnachtsmarkt in Obernheim Im Lichterglanz zu den Geschenkideen

Der Obernheimer Weihnachtsmarkt war ein Treffpunkt und lockte viele Besucher an. Vor allem Familien mit Kindern tummelten sich zwischen den Ständen. Am knisternden Feuer in den Feuerschalen plauderten die Gäste und wärmten sich auf.