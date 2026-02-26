Zweckverband stellt Weichen: Neues Europa-Park-Hotel bekommt grünes Licht

Weil der Freizeitpark stetig wächst, müssen Rust und Ringsheim regelmäßig ihre Infrastrukturkonzepte aktualisieren. Nun stellten die Gemeinden die Weichen für Hotel Nummer Sieben.
Hotel, Parkdeck, die allgemeine Zukunft des Verkehrs, die Trinkwasserversorgung in Rust und auch noch die Wohnsituation – all das war Thema bei der Sitzung des Zweckverbands Tourismus, Dienstleistungen, Freizeit (ZVT), dem die beiden Gemeinden Rust und Ringsheim angehören. Eine wichtige Rolle spielte dabei immer der Europa-Park.