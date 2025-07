Zweckverband schlägt Alarm: Illegale Müllablagerungen sorgen auf dem Flugplatz-Areal in Lahr für Ärger

Dem Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr stinkt es – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die illegale Müllentsorgung im westlichen Bereich des Flughafenareals in Lahr hat in den vergangenen Monaten massiv zugenommen. Wie der Zweckverband in einer Mitteilung informiert, führt das nicht nur zu einem unschönen Erscheinungsbild, sondern belastet auch die Umwelt und verursacht hohe Entsorgungskosten.

Die Problematik beschäftigt den Zweckverband IGP nicht erst seit Kurzem, heißt es in der Mitteilung weiter. Abfälle unterschiedlichster Art würden seit Jahren unkontrolliert im gesamten Areal entsorgt, teilweise auch in schwer zugänglichen Bereichen, was sowohl die Entsorgung als auch die Pflege der Flächen enorm aufwendig mache. Seit Jahren sind daher in jeder Woche eigene Mitarbeiter mit der Müllentsorgung beschäftigt.

Um diesen unkontrollierten Müllablagerungen entgegen zu wirken, hat der Zweckverband eine Reihe von Maßnahmen ergriffen: Es wurden große Müllcontainer sowie Chemietoiletten an zwei zentralen Standorten aufgestellt. Diese eingerichteten Containerstationen sind jedoch ausschließlich für den Reiseabfall von Lkw-Fahrern bestimmt, die regelmäßig im Gebiet unterwegs sind. Leider zeige sich aber, dass zunehmend auch offensichtlich Ortsansässige die Container zweckwidrig nutzen: Hausrat, Essensreste, Hausmüll, Sperrmüll (zum Teil ganze Wohnungseinrichtungen), gewerbliche Abfälle und sogar Fäkalien werden dort illegal abgeladen, so der Zweckverband. Das führe nicht nur zu einer schnelleren Überfüllung der Container, sondern auch zu großflächigen Ablagerungen im Umfeld – mit dem Effekt, dass Ratten und andere Schädlinge angelockt werden.

Fachgerechte Entsorgung wird auch mit Steuergeldern finanziert

Aufgrund des erhöhten Müllaufkommens sorgt, zusätzlich zum Einsatz eigener Arbeitskräfte, inzwischen auch noch eine beauftragte Fremdfirma für die regelmäßige Mülleinsammlung im Zweckverbandsareal. Die damit verbundenen Kosten für den Zweckverband belaufen sich in manchen Monaten auf mehr als 5000 Euro. „Bei den Mitteln, die hierfür aufgebracht werden müssen handelt es sich auch um Steuergelder!“, hebt der Zweckverband ausdrücklich hervor. Darüber hinaus sei den Beschäftigten die Entsorgung einiger Hinterlassenschaften mitunter kaum mehr zumutbar.

Trotz regelmäßiger Aufräum- und Entsorgungsmaßnahmen bleibe die Situation extrem angespannt, denn gereinigte Flächen seien oft schon nach wenigen Tagen erneut vermüllt. Diese Situation habe sich in den letzten Monaten nochmals deutlich verschärft.

Kontrollen werden verschärft

Illegale Müllentsorgung stellt in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit und in schweren Fällen sogar eine Straftat dar und zieht erhebliche ökologische und wirtschaftliche Folgen nach sich. Der Verband kündigt an, in Zukunft mit strikteren Maßnahmen, auch in Form von intensiveren Kontrollen und Überwachungen gegen die Vermüllung vorzugehen und rigoros Anzeige zu erstatten.

Der Zweckverband appelliert an jeden Einzelnen, Abfälle fachgerecht zu entsorgen und das Industriegebiet, insbesondere die Containerstandorte, sauber zu halten. Darüber hinaus bittet der Zweckverband die Bevölkerung um Mitteilung, sollte jemand Zeuge einer solchen illegalen Müllentsorgung werden.

Der Verband

Der Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ vermarktet im sogenannten „Startklahr“-Areal auf dem Lahrer Flugplatzgelände Gewerbeflächen an Unternehmen. Mehr als 140 Unternehmen mit mehr als 6000 Mitarbeitern sind hier angesiedelt.