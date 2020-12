Zwangsschließung wegen Corona Lange Gesichter beim VS-Handel

Auch Thomas Caster, Geschäftsleiter von Zinser in Schwenningen, hatte sich den Start seines erst im September eröffneten Modehauses anders vorgestellt. Natürlich hätte auch er das Weihnachtsgeschäft als "das Modehaus der Region", wie er selbst sagt, gerne mitgenommen. "Die Umsätze der letzten Tage waren im Vergleich zur Vorwoche deutlich stärker", berichtet er. Allerdings sei es nicht so gewesen, dass sie von Kunden überrannt worden seien.

Statt der Massenanstürme, die man sonst zur Weihnachtszeit kenne, sei die Nachfrage nach dem individuellen Shopping-Angebot, bei dem das Einkaufen mit dem Lieblingsverkäufer außerhalb der Öffnungszeiten gebucht werden kann, gestiegen. "Das kommt wirklich gut bei den Kunden an." Und auch den eigenen Onlineshop entwickelt Zinser seit dem ersten Lockdown mehr und mehr. "Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden zwar gerne online kaufen möchten, aber bei ihrem regionalen Anbieter."

Doch Weihnachtsgeschäft und Umsatzzahlen hin oder her: Thomas Caster sieht sich und das Unternehmen in den kommenden Wochen vor noch größeren Herausforderungen. "Unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und mindestens bis zum 11. Januar nicht im Haus. Da ist die Kommunikation ganz wichtig", betont er. Dieser Fürsorgepflicht wolle das Unternehmen mit einer Mitarbeiter-App nachkommen, über welche die Angestellten über alle Neuerungen oder Veränderungen permanent informiert werden. "Denn wir rechnen intern leider damit, dass die Schließung nicht nur bis 10. Januar andauern wird", prognostiziert Caster.

Kein Super-Dienstag

Dienstag um die Mittagszeit in Villingen. Menschenleer, wie in den Tagen zuvor, sind die Hauptachsen der Villinger Innenstadt sicher nicht, doch von einem Massenandrang kann auch keine Rede sein. Zwar tauchen immer wieder Passanten auf, die schwer bepackt einen Parkplatz ansteuern. Der letzte Tag vor dem zweiten Lockdown ist aber kein Super-Dienstag.

So hört man dies von Mitarbeitern der Modebranche wie "Mode Mittendrin". Kunden kommen zwar, heißt es aus dem Geschäft in der Niederen Straße, "aber es ist kein Vergleich zu den Vorjahren". Wenigstens, so die Angestellte, "haben unsere Kunden alle gute Laune, verabschieden sich von uns herzlich mit guten Wünschen und das ist für uns auch motivierend". Nicht nur diese Beschäftigte wünscht sich für das kommende Jahr, "dass wir im Januar wieder öffnen und unsere Kunden begrüßen können".

Ein Blick in den Juwelier Müller in Villingen: Dort zeigen sich die Mitarbeiterinnen ganz zufrieden mit der Resonanz. Doch auch in diesem Fachgeschäft wird deutlich: Nicht nur die Kundschaft ist mehr als unglücklich über einen halben Einkaufsmonat, der plötzlich fehlt. "Die Leute fühlen sich ausgebremst." Für Inhaber Rudolf Müller ist der Dezember ebenfalls ein Ausnahmemonat, denn "uns fehlt der halbe Monat". Und diese verlorenen Umsätze einer ansonsten so starken Zeit, "die lassen sich nicht mehr reinholen", so die Bilanz des langjährigen Geschäftsmannes aus der Rietstraße.

Auffallend für seine Mitarbeiterin sei, dass noch mehr Männer als sonst in den Laden kamen. Viele, beobachtet sie, hätte es eiskalt erwischt, die darauf gehofft hatten, am Samstag und damit auf den letzten Drücker wie immer die letzten Geschenke einkaufen zu können. Immer wieder hätte sie auch Anrufe bekommen, die nach dem gleichen Muster abliefen: "Wir haben da etwas im Schaufenster gesehen, könnten Sie das bitte zurücklegen?" Im etablierten Juweliergeschäft wundert man sich nur wenig über die etwas zurückhaltende Kundenfrequenz in der Stadt: Das unbeschwerte Einkaufserlebnis fehle eben, zumal Cafés und Restaurants geschlossen haben. Problematisch ist der zweite Lockdown auch, weil er für die meisten Einzelhändler unerwartet früh kam. Rudolf Müller: "Wir haben alle damit gerechnet, dass wir wenigstens bis Weihnachten geöffnet haben können". Leidtragende, so hört man es überall, seien vor allem die kleineren Geschäfte.

7000 Euro einfach futsch

Zwar sieht man an diesem Dienstag immer mal wieder auch Passanten, die üppige Blumensträuße durch die Fußgängerzone schleppen. Doch in den Kassen der Blumengeschäfte klingelte es am letzten Tag vor dem nächsten Lockdown nicht etwa häufiger. "Leider nicht", hieß es aus dem Blumenfachgeschäft Florem. Auch die Fachverkäuferin in der Rietstraße hat sich auf das komplette Weihnachtsgeschäft und den gesamten Dezember eingestellt. Für das Geschäft um so bitterer, dass die Zwangsschließung so abrupt gekommen "und zu spät angesagt" worden sei. Denn mit "Blumen können wir nicht so kurzfristig reagieren". Was für die Floristin bedeutet, dass "wir auf Ware von 6000 bis 7000 Euro sitzen bleiben".

Im Spielwaren-Geschäft "Zappelphilipp" war der Andrang zwar, wenn auch über den Tag verteilt, groß. Doch auch hier ist die klare Ansage: "Das Dezember-Ziel werden wir sicherlich nicht erreichen."