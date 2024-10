Zwangsprostitution vorgeworfen: Bande aus VS soll bis in den Großraum Zürich agiert haben

Bande aus VS soll bis in den Großraum Zürich agiert haben

1 Mehrere junge Frauen sollen von den Angeklagten aus dem Raum Villingen-Schwenningen dazu gedrängt worden sein, sich zu prostituieren. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Eine vierköpfige Bande, darunter eine Frau, muss sich wegen des Vorwurfs der Zwangsprostitution verantworten. Die Taten sollen weit über die Stadtgrenzen von VS stattgefunden haben – möglicherweise auch in Verbindung zu den Culums.









Schwer bewaffnete Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) stürmten im Mai vergangenen Jahres unter anderem ein Mehrfamilienhaus in der Rottweiler Straße in Schwenningen. Auch in Blumberg und im Landkreis Tuttlingen schlugen die Ermittler der Kriminalpolizei mithilfe von Spezialkräften zu.