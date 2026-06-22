Zwangsprostitution in VS: Jetzt sprechen die jungen Frauen über die Zeit der Ausbeutung

„Steck Dir einen Eiswürfel rein und mach weiter!“ Im Prozess um Zwangsprostitution in VS schildern Frauen, wie Männer sie kontrolliert, bedroht und ausgebeutet haben sollen.
„Gott ist groß – jeder wird seine gerechte Strafe erhalten!“ Das kann die 25-Jährige aus Villingen-Schwenningen noch sagen, ehe ihre tränenerstickte Stimme versagt. Die junge Frau sitzt zwar in einem gesicherten Raum im Landgericht und wird – um eine Konfrontation mit den Angeklagten und damit ihren Peinigern zu vermeiden – per Video in den Gerichtssaal übertragen. Doch ihre Worte gehen dennoch durch Mark und Bein. Für einen kurzen Moment herrscht Stille, während die im Saal anwesende Mutter mit der Fassung ringt.