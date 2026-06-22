Zwangsprostitution in VS: Jetzt sprechen die jungen Frauen über die Zeit der Ausbeutung

„Steck Dir einen Eiswürfel rein und mach weiter!“ Im Prozess um Zwangsprostitution in VS schildern Frauen, wie Männer sie kontrolliert, bedroht und ausgebeutet haben sollen.

„Gott ist groß – jeder wird seine gerechte Strafe erhalten!“ Das kann die 25-Jährige aus Villingen-Schwenningen noch sagen, ehe ihre tränenerstickte Stimme versagt. Die junge Frau sitzt zwar in einem gesicherten Raum im Landgericht und wird – um eine Konfrontation mit den Angeklagten und damit ihren Peinigern zu vermeiden – per Video in den Gerichtssaal übertragen. Doch ihre Worte gehen dennoch durch Mark und Bein. Für einen kurzen Moment herrscht Stille, während die im Saal anwesende Mutter mit der Fassung ringt.

Die 25-Jährige ist eines von insgesamt fünf Opfern, die beim Prozess gegen drei Männer wegen Zwangsprostitution aussagen. Die drei Angeklagten – ein 28-Jähriger als mutmaßlicher Kopf der Bande, ein 30- sowie ein 36 Jahre alter Mann – sollen die jungen Frauen zwischen 2020 und 2022 in die Prostitution gedrängt und dann ausgebeutet haben. Ein darüber hinaus bislang flüchtiger Tatverdächtiger wurde mittlerweile in Italien festgenommen und vor wenigen Tagen nach Deutschland ausgeliefert.

Mit Loverboy-Masche geködert

Weil hinsichtlich der meisten Tatvorwürfe ein Geständnis vorliegt und die Angeklagten teilweise bereits einen finanziellen Täter-Opfer-Ausgleich in die Wege geleitet haben, können die Verfahrensbeteiligten auf detaillierte Nachfragen zu der monatelangen Ausbeutung verzichten. Doch obwohl während der mehrstündigen Befragungen zu den für die damals blutjungen Frauen traumatischen Erlebnissen vieles nur oberflächlich bleibt, bestätigen sich die Tatvorwürfe.

Mehr noch: Das Gericht erhält Eindrücke von der Skrupellosigkeit, mit der die Angeklagten vorgegangen sein sollen. Ganz gezielt seien die Frauen in schwierigen Lagen angeworben worden – „ich war in einer Situation, in der es mir nicht gut ging, ich hatte Geldnot“, erklärte etwa die 25-Jährige aus VS. Man habe die Frauen zunächst umgarnt („Sie haben einem die Sterne vom Himmel geholt“), teils mit teuren Wagen ausgeführt – gleichzeitig von Möglichkeiten gesprochen, „gut Geld zu verdienen“, wie ein 23-jähriges Opfer berichtet, das angesichts der fehlenden Perspektive auf die Masche hereinfiel.

Durchorganisierte Prostitution

Während mit Gefühlen gespielt und Beziehungen vorgetäuscht wurden, ging es den Angeklagten nur um ihren Profit. Schnell fanden sich die Frauen in einem durchorganisierten Prostitutionsnetzwerk wieder: Arbeitshandys für den Kundenkontakt, Inserate mit „Serviceangeboten“ auf einschlägigen Internetseiten, Teambesprechungen für die Wochenplanung. Fahrten nach Stuttgart oder in die Schweiz fanden statt, um die Frauen dort in Hotels, Wohnungen oder Bordellen anzubieten.

Teils wurden zwei Frauen in Ein-Zimmer-Wohnungen untergebracht – während eine die Kunden empfing, musste sich die andere auf der Toilette verstecken oder einen Spaziergang machen. Tipps für ein „sexy Styling“ mit passender Schminke und Kleidung habe man ihnen gegeben – „ich wusste nicht, wie das läuft, ich war da ja frisch drin“, erinnert sich eine 25-Jährige aus Stuttgart.

Trotz Schmerzen zum Sex gezwungen

Doch selbst Schmerzen nach dem Sex mit Freiern spielten nach den Aussagen der Frauen keine Rolle. „Steck Dir einen Eiswürfel rein und mach weiter!“, soll ihnen von den Angeklagten gesagt worden sein.

Der Satz steht beispielhaft für das System, das die Frauen vor Gericht schildern: Entscheidend sei allein gewesen, dass sie weiter Geld einbrachten. Dafür sollen sogar gezielt Marihuana und vor allem Kokain verabreicht worden sein. „Mit Koks arbeiten sie Tag und Nacht und machen Sachen, die sie sonst nicht machen würden“, erklärte eine der Frauen über die Auswirkungen.

Frauen wurden eingeschüchtert

Vom versprochenen schnellen Geld war dabei nichts zu sehen – „alle haben alles abgegeben, bis auf einen kleinen Betrag“, erklärt die Stuttgarterin. Das Taschengeld war insbesondere für die Verpflegung gedacht. Mehr gab es meist nicht.

Sollte die Bande einmal nicht mit der Ausbeute zufrieden gewesen sein, fand eine Kontrolle der Arbeitshandys statt: Sind auch wirklich Termine gemacht worden? „Wenn nicht, haben sie das Handy genommen, Männern geantwortet und Bilder von uns geschickt“, so eine 24-Jährige aus der Doppelstadt. Mit massiven Drohungen und Schlägen seien die Frauen eingeschüchtert und unter Druck gesetzt worden, um der Prostitution nachzugehen.

Die damaligen Auswirkungen wirken bei den Frauen bis heute nach – das wurde bei allen Vernehmungen deutlich. Von posttraumatischen Belastungsstörungen, massiven Drogenproblemen in der Folge ist die Rede („Ich komme gerade erst aus der Entzugsklinik“) und von angedachten Psychotherapien. „Ich habe immer noch mit den Sachen zu kämpfen, die ich gesehen und erlebt habe – eigentlich fasse ich es immer noch nicht“, so die 25-jährige Stuttgarterin.

Auch der Vorsitzende Richter Joachim Dospil zeigte sich betroffen von den Aussagen – und machte gleichzeitig deutlich, dass er zur Aufklärung der Taten eigentlich keine Zeugen mehr benötige. Das liege an Chatverläufen auf rund 4000 Seiten, die die Ermittler ausgewertet haben und die nun teilweise in den Prozess eingeführt werden sollen. „Die machen alles deutlich – auch, dass das hier nur die Spitze des Eisbergs war“, so Dospil.